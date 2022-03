PASQUAL, Venuti? Può capitare a tutti. DA13…

Anche Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, è voluto essere presente all'evento "Un sorriso per Davide". Dopo la partita di beneficenza tra Vecchie Glorie Viola e la rappresentativa della Curva Fiesole, l’ex terzino della Fiorentina ha ricordato così: “Tutti ci tengono a ricordare sempre Davide, dai tifosi, alle vecchie glorie fino ai giocatori come Biraghi e Saponara. Vogliamo ricordarlo sia come giocatore che come uomo. Astori ci ha accomunato tutti anche se in Fiorentine diverse. Venuti? Sono cose che possono capitare a tutti ora ha la possibilità di rifarsi già domani. La Fiorentina di Italiano può mettere in difficoltà tutti quanti. Biraghi? Sta facendo un grandissimo campionato, è un degno capitano e ha fatto anche dei gol. Europa? Questa squadra non deve mettersi limiti”.