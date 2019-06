PASQUAL, Rocco portami ai Cosmos. I Della Valle...

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport - Stadio ha parlato del nuovo proprietario della Fiorentina e non solo: "Era molto tempo che c'era nell'aria un clima teso nei confronti della società e penso che il cambio porti serenità. Ho rivisto grande entusiasmo nei tifosi come non c'era da tempo, Commisso ha creato subito simpatia con il suo modo di fare. I miei anni con i Della Valle? Undici anni fantastici, impreziositi da dei quarti posti che valevano la Champions, da notti europee indimenticabili e un paio di anni non al massimo. Ricordo i discorsi di Diego nei momenti cruciali e quando Andrea bloccò la mia cessione al Milan, mentre i dirigenti volevano vendermi nel mercato di gennaio, La delusione è stata lasciare Firenze troppo presto. Speravo di finire la carriera qui. Il mio nome che mancava dalla lista dei giocatori più importanti stilata dalla società? Sono rimasto stupito perché ho fatto 357 presenze, il record assoluto nella loto gestione. Però mi stupisce ancora di più che non ci fosse quello di Davide Astori per quello che ha rappresentato. Il mio futuro? Vorrei ancora giocare almeno un'altra stagione perché sto bene fisicamente e l'ho dimostrato. Probabilmente non lo farò ad Empoli. Se mi piacerebbe essere chiamato da Commisso? Si, anche se con Commisso mi farebbe piacere anche andare ai Cosmos. Sarebbe un'esperienza fantastica andare in MLS (anche se i Cosmos, va specificato, non giocano in MLS, ndr)".