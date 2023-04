PASQUA, Gite, Spa, grigliate: cosa hanno fatto i viola

Pasqua di relax per i giocatori viola. A cominciare da Gaetano Castrovilli che ieri ha giocato titolare ed oggi si è rilassato in un resort con Spa nel senese con la moglie Rachele Risaliti. Gita nelle langhe invece per Rolando Mandragora e la compagna, futura mamma, Lucia, nel bolognese per Ranieri e Camilla. Chi invece non ha rinunciato ad una bella grigliata in giardino con gli amici (tra cui un compagno di reparto) è Jack Bonaventura che tra gli ospiti aveva Barak con la famiglia. E grigliata e reunion con la famiglia anche per Riccardo Sottil, tornato titolare ieri dopo tanti mesi.

Pranzo in famiglia per il fiorentino Lorenzo Venuti e la bella Augusta, mentre Pietro Terracciano si è goduto Firenze dall'alto con la sua Jessica, sorvolando la città in mongolfiera. Si è goduto Firenze, chiese comprese, anche Igor, che proprio ieri è stato premiato dalla Fiorentina per le 100 presenze. Il tempo di rilassarsi insomma con gli amici o i propri cari prima di rituffarsi in questo aprile ricco di impegni.