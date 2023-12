PARMA, I convocati per il Franchi: torna Valenti

FirenzeViola.it

Sono ventisette i convocati di mister Fabio Pecchia per la trasferta di questa sera contro la Fiorentina. Una bellissima notizia leggere nell'elenco il nome di Lautaro Valenti, che sette mesi dopo l'infortunio al ginocchio torna in gruppo per un impegno della squadra. Rientrano anche Benedyczak (out con lo Spezia) e Sohm (squalificato al Picco), mentre resta fuori Zagaritis, che sconta un turno di squalifica.

Portieri: Chichizola, Corvi, Turk.

Difensori: Ansaldi, Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Di Chiara, Osorio, Valenti.

Centrocampisti: Bernabé, Camara, Cyprien, Estevez, Hainaut, Hernani, Sohm.

Attaccanti: Begic, Benedyczak, Bonny, Charpentier, Colak, Haj, Man, Mihaila, Partipilo.