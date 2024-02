PARISI, Torna ad Empoli. Lo scopritore: "Stia tranquillo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Fabiano Parisi sfiderà per la prima volta in veste di avversario l'Empoli al Castellani. Emozioni forti - sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio - per un ragazzo almeno apparentemente timido ma in grado di imporsi fin da subito. Fino a questo momento sono 24 le presenze inanellate dal nativo di Solofra con la maglia della Fiorentina, corredate da un assist nella partita di campionato contro il Napoli.

Un bottino complicato dal ruolo di alternativa al capitano che gli è stato ritagliato dall’allenatore Vincenzo Italiano. Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore del terzino in maglia Avellino, dice la sua su questa situazione al quotidiano: "Non c’è dubbio che condividere la stessa posizione del capitano è dura. Ma lui può stare tranquillo perché quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Poi la piazza di Firenze è importante e il tecnico ha delle esigenze di un certo tipo, che se soddisfatte da Biraghi ti lasciano per forza meno spazio