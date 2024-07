PARISI, Sarà l'anno del riscatto. Voglio la Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Presente al Memorial in onore del padre Carmine, Fabiano Parisi ha parlato dell'anno appena trascorso a Firenze: "Nei momenti difficili ho pensato alle parole che mi diceva mio padre. In una grande squadra come la Fiorentina è normale avere delle difficoltà all'inizio anche perché davanti avevo un grandissimo giocatore e nostro capitano come Biraghi. Sono comunque contento della stagione anche se mi aspettavo qualcosa in più".

Sul futuro: "Sogno di andare in Nazionale, vederla all'Europeo mi ha fatto male. Nella carriera di un calciatore ci sono momenti di difficoltà ma l'importante è superarli e andare avanti".