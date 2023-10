PARISI, Il terzino musicista sempre più protagonista

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Fabiano Parisi la partita contro l’Empoli avrà un sapore speciale, essendo la squadra che lo ha fatto debuttare in serie A, nell’ottobre del 2021 contro l’Atalanta. Da allora, come sottolinea il Tirreno, Parisi ne ha fatta di strada, mettendosi in mostra come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, in attesa della convocazione in Nazionale maggiore. In tanti si aspettavano una chiamata da parte di Spalletti che non è arrivata, ma la sensazione è che sia soltanto questione di tempo. Intanto a goderselo è la Fiorentina, che lo ha acquistato la scorsa estate come uno dei gioielli di punta del proprio mercato. Parisi si è preso lo spazio con umiltà e personalità, facendosi apprezzare per le proprie doti, la propria corsa, l’impegno e la duttilità, essendosi adattato anche alla corsia di destra.

Oltre al calcio la grande passione è la musica “che è importante anche per giocare a pallone, mi dà ritmo e mi fa staccare”. Suona fin da piccolo pianoforte e oboe e ha studiato al Conservatorio prima che il calcio diventasse una vera e propria professione.

Nonostante nella sua posizione ci sia un leader come capitan Biraghi, Parisi ha giocato titolare tutte e tre le ultime partite di campionato, con Frosinone, Cagliari e Napoli e, nonostante il brutto errore in occasione del pareggio di Osimhen, anche al Maradona ha saputo riscattarsi offrendo una prova solida per tutti i novanta minuti e propiziando l’assist a Nico Gonzalez che ha chiuso la gara.

Alla ripresa, come detto, ci sarà uno scontro con il proprio passato: “So già che mi emozionerò. È passato poco tempo da quando sono venuto via da Empoli, dove sono stato bene e ho incontrato persone a me care. Per me sarà una partita speciale e importante”. Vedremo se Italiano deciderà di metterlo ancora una volta titolare o farlo subentrare dalla panchina, anche se c'è un ulteriore dato che può far sorridere il mister: nelle otto partite fin qui disputate da Parisi, la Fiorentina non ha mai perso.