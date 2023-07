PARISI, Fiorentina accelera: confermato l'incontro di oggi

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina accelera per Fabiano Parisi. I contatti con l'Empoli per provare ultimare l'acquisto del terzino classe 2000 proseguono fitti, tant'è che nel tardo pomeriggio la dirigenza gigliata si confronterà con la società azzurra per capire se ci sono i margini per chiudere in fretta la trattativa e con che tipo di rilancio così da evitare l'inserimento di altre società. Sviluppi in serata.