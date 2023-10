PARISI, Destra o sinistra per me è indifferente. Stasera...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fabiano Parisi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole:

Quanto fa male perdere così?

“Fa malissimo. Si vede la delusione negli occhi dei miei compagni, anche io sono molto deluso. Venire qui e fare una prestazione del genere anche un punto sarebbe stato importante. Siamo a due sconfitte di fila, sono dure da digerire. Ci portiamo a casa la prestazione. Adesso arriva la Juve. Dobbiamo restare concentrati fino al termine della gara”.

Sul suo ruolo da terzino destro: “Destra e sinistra non fa differenza. A destro posso accentrarmi sul sinistro, sono veloce, posso saltare l’uomo e appoggiare palla ai miei compagni. Ripeto, destra e sinistra non fa differenza, l’ho già fatto a Benevento, facendo il quinto di destra. Peccato per la prestazione di oggi perché meritavamo di più, siamo molto dispiaciuti. Ci riprenderemo in settimana. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri perché fanno la differenza. Quando riconquistiamo la palla dobbiamo essere determinati. La nota negativa di questa sera è l’episodio nel finale”.



Prosegue: “Per un terzino sinistro fare il terzino destro è molto più difficile. Io sto migliorando col destro, perché mi servirà. Mi piace entrare dentro al campo e puntare l’uomo per creare la superiorità numerica. Mi trovo bene anche in quella posizione”.