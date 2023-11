PARISI, Allarme rientrato: oggi regolarmente in gruppo

Fonte: di Luciana Magistrato

Allarme rientrato in casa Fiorentina per quanto riguarda Fabiano Parisi. Quell'immagine di ieri che lo aveva visto col ghiaccio sulla caviglia mentre era seduto in panchina aveva tenuto tutti col fiato sospeso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il terzino destro viola ha già smaltito quell'acciacco che aveva fatto inizialmente preoccupare e oggi si è regolarmente allenato con il resto del gruppo. Il calciatore quindi è completamente a disposizione per la gara di domenica con la Juventus.