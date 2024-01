PARISI A RFV, Rodriguez? No se preso tanto per comprare

FirenzeViola.it

Fabio Parisi a Radio FirenzeViola

L’intermediario di mercato Fabio Parisi è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante “Viola Weekend”, iniziando col parlare se potessero esserci opportunità per Ikoné di andare in campionati esteri: "Lo scouting ormai è diventato globale ma bisogna sempre tenere conto le opportunità che si hanno e se un giocatore possa alzare il livello. La Fiorentina deve fare delle valutazioni precise sul calciatore e se pensa che non sia più funzionale deve venderlo altrimenti si svaluta".

Da esperto di MLS, cosa pensa di Brian Rodriguez?

"Non l'ho mai visto dal vivo ma non è un calciatore che sta facendo benissimo, soprattutto per una serie di problemi fisici. Il mercato invernale però è difficile, fatto di opportunità. Secondo me non serve prendere giocatori tanto per prenderli perché non è detto che le facce nuove possano portare sempre miglioramenti".

