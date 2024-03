PAPA WAIGO A RFV, Belotti non fa dormire i difensori

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I Conti delle 7". Queste le sue parole: "Sono in Senegal e sono rimasto nel mondo del calcio. Ho un'impresa qua, aiuto i ragazzi della mia città a entrare nel mondo del calcio attraverso la mia Accademy. Mi dà molta soddisfazione".

Su Italiano: "Ha dimostrato che capisce bene il calcio italiano. Ha portato in alto la Fiorentina, la rosa è forte. Ieri sera i viola meritavano di vincere la gara, peccato per il rigore sbagliato. Ogni squadra poi ha 2/3 rigoristi che poi vanno titolari in campo. A fine allenamento vanno provati perché questi episodi possono capitare".

Su Belotti: "E' un ottimo attaccante, è un rompipalle. Non molla mai. Qualsiasi difensore non dorme la sera quando deve marcarlo. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto, per il suo modo di essere la piazza può essere quella giusta".

Sul futuro di Italiano: "Secondo me è un ottimo allenatore, deve continuare il progetto a Firenze per dimostrare le sue qualità. Per esempio andare al Napoli secondo me è presto. Si deve ancora migliorare perché sennò poi rischia di bruciarsi. La società poi sa cosa vuole: ci si deve concentrare su un obiettivo. Adesso la Fiorentina ha tante competizioni, però per partecipare a più competizioni serve una rosa ampia".