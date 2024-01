PAOLILLO A RFV, L'ACF ha bisogno di giocatori pronti

FirenzeViola.it

Ernesto Paolillo a Radio FirenzeViola

Ernesto Paolillo, ex direttore generale neroazzurro, è intervenuto ai micorofoni di Radio Firenzeviola inquadrando l'attuale finestra di mercato.

Il punto sul mercato "letargico" viola: "Un po' di preoccupazione è giusto che ci sia tra i tifosi, però parliamoci chiaro...con questa situazione economica generale non c'è tanta capacità di spesa, nessuno ha fatto grandi colpi. Gli investimenti vanno fatti nel momento giusto, ad oggi non ci sono grandi affari possibili. La Fiorentina ha bisogno di puntare su qualche giocatore di esperienza, non solo su possibili futuri "crack". In giro ce ne sono pochi è meglio aspettare il mercato estivo".

Uno sguardo generale sulla Fiorentina di quest'anno: "La Fiorentina ha un ottimo allenatore, sta crescendo anche lui insieme alla squadra. Italiano ha una bella visione di gioco, lasciamolo tranquillo, sono quarti in classifica. Sorvoliamo sulla partita contro il Napoli di Supercoppa: è stata impostata male, quel divario tra le due squadre non è reale. La Fiorentina è altro, è stata una spiacevole parentesi".

Sulla location araba delle final four: "L'Arabia è il paese del futuro, per quanto riguarda il calcio e tutti gli altri sport. De Laurentiis stesso alla fine della partita ha elogiato l'Arabia. Ogni cosa è fatta di cicli, adesso l'Arabia è un paese in sviluppo, noi siamo un continente vecchio e stanco. Dobbiamo andare in quella direzione".

A proposito dell'Inter: "Io sono convinto che l'Inter sia molto forte, probabilmente la più forte. Però considerato il vantaggio di non giocare le coppe, la Juventus sarà una rivale agguerrita fino alla fine del campionato. L'Inter non deve pensare di aver già vinto. Domenica per loro non sara un match facile, deve vincere ad ogni costo prima dello scontro diretto contro la Juventus. Saranno orfani di Barella e Calhanoglu, i due registi del gioco di Inzaghi".