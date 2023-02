PANICO, Oggi poco cattive, adesso pronte per la Poule

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta subita dalla sua squadra contro l’Inter: “Penso che l’approccio delle ragazze sia stato importante. Hanno espresso un buon calcio da subito, abbiamo chiuso l’Inter nella propria metà campo, siamo andate in vantaggio e abbiamo colpito un palo. Poi in due ripartenze ci hanno punito. Nel secondo tempo abbiamo continuato ad insistere, volevamo riprendere la gara. Abbiamo creato, ma non possiamo essere così poco cattive sotto porta. Non si può concedere situazioni che avevamo studiato, ma gli episodi possono caratterizzare il risultato. Mi tengo la prestazione molto buona, poi in mezzo c’è sempre l’avversario. Usciamo dal campo consapevoli della nostra capacità. Ora dobbiamo essere cattive e determinate per la Poule Scudetto”.