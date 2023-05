PANICO, Annata stupenda. Oggi la vera Fiorentina

Dopo la grande vittoria sulla Juventus di questo pomeriggio e l'annuncio della separazione con la Fiorentina femminile, Patrizia Panico ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola. Di seguito le sue parole sulla partita: "Ho visto una bella Fiorentina, con la voglia di mettere dentro il campo tutto ciò che si aveva. Volevamo arrivare terze. Ad inizio gara ho detto alle ragazze che se avevamo fatto tre gol a Torino contro di loro potevamo farne altrettanti oggi. In realtà ne abbiamo fatti anche uno in più. In una poule scudetto fare sette gol alla Juve non è cosa di poco. Peccato per aver subito il gol dell’1-2 alla fine del primo tempo. Nell’intervallo ho detto alle ragazze che stavamo facendo tutto bene, ci stavamo solo un po’ accontentando. Ma mi sono anche detta tranquilla e serena, perché sapevo che la squadra avrebbe vinto oggi, anche sotto 1-2".

Conclude: "Abbiamo fatto un campionato stupendo: voglio vedere chi scommetteva su di noi per arrivare all’ultima partita di poule scudetto a giocarsi il terzo posto. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, però oggi in campo c’è stata la vera Fiorentina".