PANCHINA, Agreement con Gattuso. Sogno Spalletti

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Vincenzo Montella cammina su un filo sottilissimo. La tentazione è quella di cambiare allenatore, tant'è che, grazie a persone a lui vicine, la Fiorentina avrebbe strappato una sorta di agreement con Gennaro Gattuso valido ancora per qualche giorno. Il sogno, invece, resta Luciano Spalletti. Per ora le bocche restano cucite, ma chi conosce bene la nuova proprietà garantisce che non c'è stato per nessuno un minuto libero.