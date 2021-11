PANCARO, In difesa credo più Venuti che un mediano

L'ex difensore Giuseppe Pancaro, oggi allenatore, ha così parlato di alcuni temi in vista di Fiorentina-Milan, entrambe sue ex squadre quando giocava, a partire dai problemi numerici in difesa tra i viola: "Conoscendolo, posso dire che Italiano non modificherà l'assetto, le sue idee, per via di alcune defezioni. Certo l'uno-contro-uno dietro diventa un rischio, ma è la sua filosofia. Potrebbe andare su uno più veloce, come Venuti, rispetto a centrocampisti come Pulgar o Amrabat che magari palleggiano meglio ma non ti danno copertura a campo aperto".

Con Italiano è la giusta via?

"Il presidente ha entusiasmo e voglia di investire ma ci vuole tempo per capire certe dinamiche, affidandosi alle persone giuste. Con la scelta di Italiano è stato intrapreso un percorso giusto, però lungo e pieno di insidie. Bisogna esser bravi a tenere la barra dritta".

In cosa è speciale Vlahovic?

"Per me la differenza la fa la sua voglia di migliorarsi e dare sempre il massimo".