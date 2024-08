PALLADINO, Sono ambizioso come il club. Le coppe...

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: "Da piccolo simpatizzavo la Fiorentina perché è sempre stata una squadra che mi piaceva visti i grandi calciatori che sono passati da qui come Rui Costa e Batistuta. È tutto bello per me, sono felice di essere qua. Non vedo l'ora che inizino le partite vere e noi cercheremo di dare grandi soddisfazioni ai tifosi.

Alzare un trofeo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo creare un ambiente positivo per lavorare al meglio. Questa deve essere la nostra casa e dobbiamo cercare di costruire giorno dopo giorno per poter arrivare a grandi obiettivi.

È stato facile scegliere Firenze. È una piazza importante, storica, gloriosa e non è stato certo difficile. Ho visto grande ambizione da parte della società, volevo fare le coppe ed è uno step in più che ricercavo per questa stagione. Spero di poter dare il mio contributo per i successi di questa società.

Vogliamo cercare di dare il massimo per questa società perché hanno creduto fortemente in noi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio e siamo ambiziosi. Vogliamo fare bene sapendo che è stato fatto un grande lavoro prima, ereditiamo una squadra che sa giocare a calcio. Ci sono stati tanti cambiamenti ma stiamo lavorando e vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi perché abbiamo un pubblico incredibile e lo abbiamo già percepito in questo mese al Viola Park.

Negli ultimi due anni sono state raggiunte tre finali, Italiano ha fatto un grande lavoro con i ragazzi e noi cercheremo di ripeterci e possibilmente fare del nostro meglio. Vogliamo fare bene in Coppa, per me è un'esperienza importante e non vedo l'ora di iniziare".