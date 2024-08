PALLADINO, Siamo motivati e pronti. Gud? L'ho sognato

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della sfida con il Parma, al sito ufficiale della Fiorentina, iniziando dalle emozioni con cui arriva a questo esordio da alelnatore della Fiorentina: "E' un mix di emozioni belle, intense e adrenaliniche che ci hanno portato in 40 giorni di ritiroa questa vigilia. Siamo emozionati ma ci siamo preparati bene, è stato un bel periodo, piacevole lavorare con questi ragazzi e conoscere una società nuova e giocatori nuovi"

Come stanno i giocatori? "I ragazzi sono motivati ed hanno lavorato tanto, con carichi di lavoro importanti cui non erano abituati, ma sono stati disponibili a sudare e lavorare e metterci quello che serve per arrivare all'inizio di stagione con una condizione di forma ottimale. Ho visto un grande gruppo che ha fatto cene per conoscersi e stare insieme e i nuovi si sono ben integrati. Poi domani contano i risultati e noi siamo preparati e motivati"

A che punto siete? "Abbiamo cambiato tanto come metodo e principi di gioco, ci vuole un po' di tempo ma ogni giorno abbiamo messo un mattoncino in più. Ci sono state cose positive in questo periodo ma anche cose da sistemare e di sicuro non siamo ancora al cento per cento perché c'è un mercato di mezzo e qualche tassellino da mettere dentro. Ma sono contento e soddisfatto perché ho visto una crescita e non vedo l'ora di vedere la squadra in campo"

Cosa pensa dei nuovi acquisti? "Tutti quelli arrivati sono giocatori importanti e giovani interessanti, vedi Richardson. De Gea ha portato esperienza e personalità, è un campione anche a livello internazionale. Sono soddisfatto e si sono integrati".

Un giudizio sul Parma? Le insidie sono dietro l'angolo. Da neopromossa ci terrà a fare bene e si conoscono bene dalla scorso stagione. E' una squadra solida e che bada al sodo. Sarà una partita difficile ma noi vogliamo iniziare bene".

Cosa pensa dei tanti tifosi viola che vi seguiranno? I tifosi devono essere la nostra famiglia, sono l'energia positiva, la spinta e il sostegno nei momenti di difficoltà che ci saranno, dobbiamo essere una grande famiglia tutti insieme. I tifosi ci daranno una mano perché quelli viola sono tifosi caldi"

Soddisfatto dell'arrivo di Gudmundsson? "Gud me lo sono sognato tutte le notti e non volevo l'ora, l'ho voluto fortemente, è uno dei più forti in Serie A, E' perfetto per la nostra idea di calcio, sono sicuro farà un grande campionato"