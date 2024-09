PALLADINO, Siamo entrati timorosi. Gudmundsson...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino può finalmente festeggiare la prima vittoria in Serie A con la sua Fiorentina. Queste le parole rilasciate a DAZN post gara: “Credo che sia bello quello che è successo oggi. Cercavamo questa vittoria da tanto tempo. Potevamo andare noi in vantaggio, siamo andati in svantaggio, ma con lo spirito che ho visto in campo oggi ho capito che all’interno di questo gruppo ci sono grandi uomini. Chi è entrato lo ha fatto con la voglia di ribaltarla.”

Sull’ambizione di schierare la formazione più offensiva: “Nel primo tempo eravamo timorosi; io voglio vedere l’opposto. A calcio si gioca per aggredire, non deve succedere questo. Nel secondo tempo abbiamo giocato anche meglio tecnicamente. Sono felice perché ci mancava una reazione del genere. Dedico la vittoria al presidente; la nostra forza sono anche i nostri tifosi.”

Sul cerchio finale fatto dal gruppo: “Ho detto ai ragazzi che cercavamo questa vittoria. Loro sono stati incredibili nonostante i risultati; questo è un gruppo competitivo, che vuole vincere le partite e ci prova. Il fatto di aver avuto un mercato strano e una squadra al completo solo da 15 giorni è un aspetto da considerare.”

Sull’innesto decisivo di Gudmundsson: “Albert lo aspettavamo; sappiamo che è un campione, vede il calcio in un modo speciale. È entrato in un momento della partita in cui è stato messo in condizione di far bene. In questo momento dobbiamo essere forti singolarmente, ma anche come squadra solida.”