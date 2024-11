PALLADINO, Si è creata una vera magia nel gruppo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato così a La Repubblica (Firenze) del suo, finora breve, percorso nel club viola e a Firenze: "Dopo le prime gare, con il mercato ancora aperto, abbiamo lavorato per trovare gli equilibri giusti e la quadratura tattica. Si è creata una vera magia all’interno del gruppo: il merito è tutto dei ragazzi, perché ciò che fanno in allenamento è straordinario, nonostante le mie richieste siano molto esigenti. Adoro la loro convinzione e ambizione. Alcuni di loro provengono da grandi club e portano con sé una mentalità vincente che mi riempie di gioia. Tuttavia, dobbiamo restare con i piedi per terra: non è semplice mantenere questa posizione, considerando la presenza di squadre ben attrezzate che hanno investito molto.

Molto dipenderà da noi, perché ora tutti vorranno affrontarci per batterci: siamo in alto e rappresentiamo una sfida. Giocatori come De Gea, Gosens e Kean, insieme a Bove, Cataldi e Adli, hanno portato la mentalità giusta per far crescere la Fiorentina. È un gruppo fantastico, compatto, che lavora unito verso lo stesso obiettivo. Voglio ringraziare il presidente Commisso, il direttore generale Ferrari, oltre a Pradè e Goretti, per avermi consegnato una rosa così competitiva.