PALLADINO, La rosa va completata e la società lo sa

Fonte: dall'inviato A. Giannattasio

Al termine della partita contro l'Hull City, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Tante indicazioni positive, sono contento perché i ragazzi hanno fatto altri passi in avanti. Mi piace l'atteggiamento con cui ha lavorato la squadra fin dal primo giorno. Sappiamo tutti che siamo in costruzione perchè dovranno arrivare tanti giocatori ma siamo in linea con la società: in questa fase dobbiamo solo pensare a lavorare perché il tempo stringe e arriveranno le partite vere".

Dodo e Kean?

"Ho sentito quello che si sono detti e mi piace perché significa che c'è spirito di squadra e sintonia. Oggi abbiamo creato tanto ma dobbiamo finalizzare meglio. Però mi piace che arriviamo spesso lì davanti".

L'arrivo di Colpani?

"Sono contento di Andrea perché l'ho allenato per due anni. Così come sono felice dell'arrivo di Kean e di Pongracic al posto di Milenkovic. Andrea può giocare da trequartista di destra ma può giocare anche largo, magari insieme a Nico. A me non piace che i giocatori abbiano solo un ruolo ma che seguano i principi di gioco. Ho giocatori intelligenti che possano giocare un po' dappertutto".

Cosa ha detto a Milenkovic?

"Ci siamo salutati perché l'avevo chiamato quando ho firmato e mi era piaciuta la telefonata con lui dal punto di vista umano. Ci siamo abbracciati e c'è stata una bella chiacchierata, di calcio ed extra calcio".

Come procede il lavoro?

"Stiamo lavorando su un nuovo principio di gioco, abbiamo lavorato bene sulla parte atletica ma siamo nel pieno della preparazione e abbiamo fatto carichi pesanti. Ora siamo alla terza fase, arriveremo al meglio al primo impegno in campionato".

A che punto siete?

"Sapete che sono andati via diversi giocatori, ovviamente la rosa va completata: lo sappiamo tutti ma sono in contatto diretto con la società e sanno cosa manca. La speranza è che arrivino il prima possibile e sono sicuro che la società farà in modo che ciò accada".

La questione portiere?

"Terracciano sta lavorando bene come tutti gli altri. L'errore ci può stare, fa parte del gioco ma anche lì abbiamo ponderato delle soluzioni con la società e sa come intervenire".