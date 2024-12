PALLADINO (DAZN), Non ci interessa vincere ma dare tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole a caldo prima del match contro l'Inter:

La ricetta fino a questo momento qual è stata?

“Valori e motivazioni. Ho sempre detto che la mia squadra ha grandi valori umani, grandi valori tecnici e tanta motivazione. È un gruppo di ragazzi che, dal primo giorno che ho iniziato ad allenarli, ha dato tutto per questa maglia. Li ho ringraziati prima della partita per quello che hanno dato in questo periodo e per essere arrivati a questo punto del campionato, giocandoci una partita così bella e importante. Stasera non è facile, ma vogliamo capire a che punto siamo, come livello di percorso di crescita, e lo vogliamo fare contro i campioni d’Italia".

Come si prepara una partita del genere?

“Si prepara analizzando la squadra avversaria. Loro sono molto forti, sanno difendersi bassi e poi vengono ad aggredire alti. Hanno giocatori molto forti anche individualmente e dai piazzati sono bravissimi. È una squadra temibile, ci siamo preparati bene, ma dipende tutto dal nostro atteggiamento. Vogliamo fare una bella prestazione, non ci interessa solo la vittoria”.