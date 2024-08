PALLADINO, Da piccolo ero simpatizzante viola

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Sky Sport, ha rivelato un'inaspettata vicinanza ai viola già in tenera età: "Da piccolo simpatizzavo la Fiorentina perché è sempre stata una squadra che mi piaceva visti i grandi calciatori che sono passati da qui come Rui Costa e Batistuta. È tutto bello per me, sono felice di essere qua. Non vedo l'ora che inizino le partite vere e noi cercheremo di dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Alzare un trofeo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo creare un ambiente positivo per lavorare al meglio".