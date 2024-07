PALLADINO, Costruiamo le basi per il futuro, oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino saluta il ritiro inglese con un post su Instagram in cui afferma di essere soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra a disposizione perché è in questo momento che si costruiscono le basi per il futuro. Ecco il post: "Siamo in un momento importante della stagione perché OGGI costruiamo le basi per il futuro. Contento del lavoro svolto da parte dei miei ragazzi. Grazie Preston".