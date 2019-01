PAGELLE, Per Muriel il voto è 8. Edi e Hugo...

Il grande protagonista delle pagelle dei quotidiani non poteva che essere lui, Luis Muriel. Il colombiano si prende un voto in pagella degno dei grandi, un 8 che consacra il ritorno in Serie A dell'attaccante della Fiorentina. E' lui - senza possibilità di discussione - il migliore in campo tra i viola. Il peggiore in campo è Edimilson, protagonista in negativo dell'episodio che ha cambiato la gara con l'espulsione. Brutti voti anche per Vitor Hugo, autore del fallo di mano che ha regalato un calcio di rigore alla Sampdoria Ecco in dettaglio i voti dei tre protagonisti:

Luis Muriel - Gazzetta: 8; Corriere Fiorentino: 8; Tuttosport: 8; FirenzeViola.it: 8

Edimilson Fernandes - Gazzetta: 4; Corriere Fiorentino: 5; Tuttosport: 4; FirenzeViola.it: 4.5

Vitor Hugo - Gazzetta: 4.5; Corriere Fiorentino: 5;Tuttosport: 4.5; FirenzeViola.it: 5