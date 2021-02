PAGANINI, Italiano arriverà in alto: tra viola e Napoli...

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato di Fiorentina-Spezia: "Con il Milan c'è stata una partita perfetta dello Spezia, ma la squadra rossonera ha sbagliato l'approccio sottovalutando l'avversario. Il vero segreto è Italiano perché motiva tutta la rosa e i giocatori sanno quello che devono fare quando vanno in campo. Lui si è calato perfettamente nella realtà passionale di Spezia, ma viene dalla gavetta, partendo dai dilettanti, ha vinto campionati. Quando fai dei risultati in maniera continuativa significa che hai delle qualità e poi sa tenere tutti sulla corda. Cambio di proprietà a sorpresa? Lo è stato anche per chi segue lo Spezia perché la trattativa è stata riservata e portata avanti da Volpi con il suo braccio destro Fiorani. Volpi ama più la pallanuoto che il calcio e dal punto di vista del business ha capito che era il momento di vendere. Ma è importante che non l'abbia data ad un fondo ma ad un referente preciso come la famiglia Platek, come accaduto con la Fiorentina e Commisso. Viola deludenti? La Fiorentina già all'andata è risultata un mistero, facendosi rimontare, è incomprensibile alla luce della rosa. E' vero che anche Torino e Cagliari si trovano in fondo ma la rosa della Fiorentina è superiore. Con quei giocatori come fa ad avere quella classifica anche se con la Samp non meritava di perdere. La Fiorentina doveva iniziare un altro progetto e in quel momento lì aveva bisogno di un cambio di indirizzo, ringraziando ma salutando Iachini in estate. Agudelo e Saponara? Agudelo se l'è inventato nell'emergenza come falso nueve Italiano, che è stato bravo e fortunato. Ma lui e Saponara non erano considerati titolari, e allora perché gli altri considerati più forti non rendono per quello che valgono? Ricci? Un regista vecchia maniera, un Sensi, valorizzato da Italiano che lo considerava già suo pupillo in serie B, ed ha margini di miglioramenti. Italiano resta a Spezia? E' dura, è destinato ad arrivare in alto ma bisognerà vedere cosa vuol fare anche la nuova proprietà, inoltre se ti chiamano Fiorentina e Napoli la cosa ti destabilizza"