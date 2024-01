PADOVANI, Svolta della Sinistra: Comune metta i 5 mln

FirenzeViola.it

L’edizione odierna de La Nazione parla di vera e propria svolta, quella di Sinistra Progetto Comune sui lavori al Padovani così da permettere alla Fiorentina di giocare a Firenze durante il restyling del Franchi. Lunedì, infatti, verrà proposto un ordine del giorno che chiederà al Comune di prendersi in carico anche gli altri 5 milioni che servono per adeguare l’impianto alle gare di Serie A. L’intervento prevede la realizzazione di una tribuna coperta permanente, spogliatoi, skybox, ristoro, area stampa e tutti i servizi necessari per gli eventi sportivi e l’istallazione di strutture prefabbricate provvisorie per portare gli spettatori dagli attuali 4mila a 15mila.

A tal proposito il leader di Sinistra Progett Comune Dmitrij Palagi ha affermato: “Il Franchi e il Padovani sono immobili pubblici, va bene quindi investire soldi pubblici: occorreva però farlo bene, e questa amministrazione non lo ha fatto. Abbiamo votato contro i 10 milioni del Padovani: riteniamo ci fosse un non detto che riguardava la Fiorentina, e i fatti ci hanno dato ragione. Ora ne mancano 5. Solo che il Sindaco e la giunta si sono posti in modo subalterno rispetto alla proprietà della squadra e ora non sanno da dover tirare fuori i milioni mancanti. Troviamoli come pubblico, se non troviamo altre realtà interessate a investire. E poi rivediamo la concessione con il privato: le proprietà passano, la squadra resta. Lunedì presenteremo un ordine del giorno, per dare un segnale: agli stadi pubblici ci pensa il Comune. Poi una struttura migliore è normale che preveda un affitto adeguato, senza penalizzare i risultati sportivi ovviamente”, e sui tifosi aggiunge: “Occorre garantire una copertura alla tifoseria, bagni decenti e recuperare il progetto dei pannelli fotovoltaici. A questo punto serve trovare una soluzione al pasticcio creato da Pd-IV, e lunedì lo proporremo”.