PADOVANI, Idea sponsor per coprire i 5 milioni dei viola

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla anche della questione stadio e secondo il quotidiano, data la volontà della Fiorentina di non sborsare i 4,4 milioni mancanti per l’ammodernamento del Padovani, impianto per cui il Comune ha già messo a disposizione i primi 10 milioni per i lavori di adeguamento, l’ultima idea di Palazzo Vecchio porta a uno sponsor per coprire i fondi necessari ad adeguare il Padovani a stadio omologato per la Serie A. Se la Fiorentina si trasferisse al Padovani, infatti, il nome dello stadio (come fatto a Cagliari per l’arena provvisoria accanto al Sant’Elia) garantirebbe di finanziare l’opera, senza che la Fiorentina investa un centesimo. La sponsorizzazione si concretizzerebbe se tutte le parti in causa si trovassero d’accordo e formalizzassero l’intesa.

Qualora tutto si concretizzasse e quindi partissero i lavori dell’impianto di rugby per ospitare poi la Fiorentina, rimane da capire dove giocherà la Fiorentina i primi 5 mesi della prossima stagione, prima che il Padovani sia pronto. Da Palazzo Vecchio le bocche sono cucite, ma presto potrebbero esserci novità.

Nel frattempo, i lavori propedeutici in Curva Ferrovia proseguono nei giorni senza partite (alcuni sono stati eseguiti in settimana). Quando sarà necessario installare un cantiere che impedirà la fruibilità della Ferrovia, il Comune indicherà alla Fiorentina la data della presa in consegna della curva. Sarà necessario ricollocare il settore ospiti (verosimilmente in Maratona laterale) dove i tifosi avversari accederanno attraverso un percorso protetto. Venendo meno la capienza complessiva dell’impianto, i posti per gli avversari saranno proporzionalmente ridotti, ne basteranno circa 1.500.