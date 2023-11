PADOVANI, Comune avvia procedura di ristrutturazione

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il Comune di Firenze ha avviato la procedura per ristrutturare lo stadio del rugby Padovani, con un’opzione per adeguarlo alle gare di serie A della Fiorentina che costerebbe al club di Commisso 4,4 milioni di euro. Nei documenti si descrivono le esigenze per tre diverse configurazioni: disporre di uno stadio per il rugby da circa 4 mila posti (tribuna coperta permanente con eventuali skybox, oltre a spazi per spogliatoi, ristoro, area stampa, e tutti i servizi necessari per gli eventi sportivi); un incremento ulteriore di 3 mila posti con strutture prefabbricate per eventi non sportivi; infine «poter adeguare la struttura dello stadio da rugby, in modo da poter ospitare anche partite di calcio con circa 15.000 spettatori», compresi tutti gli interventi nell’area sportiva indispensabili per rendere idoneo il complesso.

L’importo totale dei lavori è stimato in 13,25 milioni, dei quali 4,4 per incrementare la capienza da 7 mila posti aggiungendone 8 mila. Entro trenta giorni si dovrà poi avviare il così detto “dialogo competitivo”, ossia un procedimento che consente di non fornire un progetto a base di gara, ma chiede agli offerenti di proporre diverse possibili soluzioni per soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione.