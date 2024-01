PADOVANI, 12 gare viola nel 2025. Anche Empoli ci spera

Dopo La Nazione e la Repubblica, anche il Corriere Fiorentino prende in consegna il tema stadio e scrive che un percorso definito tra Fiorentina e Comune di Firenze per trasferire la squadra dal Franchi al Padovani, per ora, appare l’unica soluzione percorribile se partono i lavori di ristrutturazione dell’impianto di Campo di Marte.

Messa da parte l’ipotesi Modena dopo la conferma della stessa società emiliana, diventa importantissimo l’incontro di giovedì prossimo previsto in prefettura tra i Comuni di Firenze ed Empoli, affiancati da rappresentanti dei rispettivi club, dove si parlerà anche del Padovani. Parteciperà quindi Brenda Barnini, sindaca di Empoli, che ai taccuini del quotidiano spiega: “In prefettura illustrerò una posizione chiara e articolata del Comune di Empoli, ma mi auguro che il Comune di Firenze e la Fiorentina trovino un’intesa, perché, al momento, questo mi pare sia il principale ostacolo alla risoluzione di qualsiasi problema legato alla vicenda Franchi”.

Se Palazzo Vecchio e la Fiorentina giungessero ad un accordo sul Padovani, a inizio 2025 l’impianto potrebbe essere disponibile per le partite di serie A. La porta sbarrata dalla sindaca di Empoli per il Castellani, così, potrebbe riaprirsi con la Fiorentina che giocherebbe pochi mesi fuori città per poi trasferirsi al Padovani. Si tratterebbe di una dozzina di partite, coppa Italia compresa, mentre le sfide europee andrebbero giocate altrove (il Castellani non ha licenza Uefa) - si legge sul Corriere -.