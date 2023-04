PACCHETTO COPPE, Già esauriti i 10mila "bigliettoni"

La Fiorentina, in vista delle gare di ritorno al Franchi delle due gare di Coppa (Conference con il Lech Poznan e Coppa Italia con la Cremonese), ha emesso 10mila pacchetti contenenti i biglietti per le due partite a prezzi vantaggiosi. Il successo era stato immediato, tanto che già dopo la gara con lo Spezia in molti si erano assicurati il "bigliettone" e tanto che nel giro di una settimana dall'emissione è già andato esaurito. Ovviamente resta la possibilità di comprare i biglietti per le due gare separatamente, intanto quello per il ritorno con il Lech giovedì.