P. RIELA, Addio ai viola dopo 11 anni: seguirà Italiano

In attesa che la Fiorentina ufficializzi, ruolo per ruolo, i nomi di quanti comporranno lo staff tecnico di Raffaele Palladino nella sua avventura viola (il comunicato è previsto a giorni), c’è da registrare un addio eccellente all’interno del team di lavoro che per tante stagioni, tra settore giovanile e prima squadra, ha operato per la società di viale Fanti: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, dopo undici anni mister Paolo Riela lascerà la Fiorentina per seguire al Bologna Vincenzo Italiano.

Riela, catanese e con un lungo passato nel settore giovanile gigliato prima come vice in Primavera di Federico Guidi, poi come secondo di Emiliano Bigica (dando una mano anche ad Alberto Aquilani all'inizio della sua avventura in Under-19), dal 2019 era infatti passato in prima squadra dove è stato match analyst nello staff di Vincenzo Montella, poi di Beppe Iachini e Cesare Prandelli e infine di Vincenzo Italiano, con il quale è nato un legame talmente forte che proseguirà anche al di là dell’Appennino, con i colori rossoblù.