P. IACHINI A RFV, La Viola non merita questa classifica

Pasquale Iachini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Io facevo i cross dal fondo, ma domenica è andata bene con i cross dalla trequarti. Il calcio è cambiato. Oggi si fa sempre più fatica nell'uno contro uno. Ovviamente per un attaccante è diverso quando ti arriva una palla dal fondo oppure dalla trequarti".

È cambiato anche Ikoné?

"Si, ma non deve essere una parentesi, con le caratteristiche che ha non deve essere in quella situazione. La Fiorentina ha qualità: per i tifosi che ha meriterebbe qualcosa in più".

Si rivede in Ikoné?

"La palla dal fondo era la mia caratteristica, ogni tanto facevo anche qualche gol. Ikoné rimane una bella spina nel fianco. Oggi dribblare è più difficile, ti doppiano, ti triplicano. Ormai non dribbla più nessuno, hanno paura delle critiche, del borbottio della gente".

Italiano ha avuto qualche problema con le tre competizioni?

"L'allenatore è un po' inesperto, così come i giocatori. Si ritorna sempre alla questione del tempo. Quando trovi giocatori importanti come Chiesa e Vlahovic e poi li vendi, comprando giocatori nuovi, dei ragazzi, devi ripartire da zero, sei di nuovo punto a capo".

Nico freddo dal dischetto, giocatore importante anche perché procura tante ammonizioni

"Nico ha qualità, poi dipende dal contesto. Un giocatore non fa la differenza da solo, dipende anche dalla squadra. Non si capiscono questi alti e bassi, non si capisce il perché e il per come. La Fiorentina dovrebbe meritare una classifica diversa".

Esterni molto importanti, adesso la Fiorentina ha diversa scelta.

"Gli esterni spezzano le situazioni, nel gioco di Italiano anche di più".

Ci vuole più coraggio?

"Se lo hai nella corde ci devi provare. Ormai tutti devono fare gol, giocano a piede invertito. A me se mi mettevano a destra o a sinistra non mi cambiava niente. Oggi fanno così perché devono tirare in porta, non aiutando però l'attaccante, che ci fa nel mezzo?".