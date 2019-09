OUDIN, La Fiorentina non ha avuto rispetto per me

Remi Oudin, centrocampista del Reims, è tornato sul mancato trasferimento alla Fiorentina nel corso di un'intervista a France Football: "La sera prima della fine del mercato il mio agente mi ha portato i biglietti del treno per Parigi e dell'aereo per Milano, salvo poi chiamarmi poco dopo per dirmi che la Fiorentina aveva fermato l'operazione. Il motivo era perché la loro offerta al Reims non arrivava, e lì ho cominciato ad avere dubbi. Poi ho capito che sarebbe stata una lunga giornata, e dopo 18 ore che aspettavo ho capito che non valeva la pena andare fino a Milano se non ero la loro priorità. Mi ha dato fastidio la mancanza di rispetto della Fiorentina".