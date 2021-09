ORSOLINI, Cessione? Mai chiesta. Viola su di me

Intervistato dal Corriere dello Sport, Riccardo Orsolini ha parlato della sua permanenza a Bologna e delle offerte che sono arrivate nella scorsa finestra di calciomercato: «Se volevo andar via? Mai chiesto la cessione e non ho mai pensato di andare via: lo posso garantire. Chiedetelo a chi vi pare. So che in società sono arrivate anche offerte importanti. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue. Quali le offerte? Torino, Lazio, Fiorentina. Se avessi chiesto la cessione, se avessi espresso questa volontà, la società sicuramente non mi avrebbe trattenuto. Non terrebbero mai un giocatore scontento. Io non ho mai fatto pressioni, non ho mai fatto guerre. Anzi, ho apprezzato il fatto che si potessero permettere di rifiutare parecchi soldi per me. E’ stato un attestato di fiducia. Hanno avuto la forza di resistere. Mi fa piacere e mi deve dare ancora più stimoli. Dopo la cessione di Tomiyasu sapevo che sarei rimasto al cento per cento. Ero tranquillo, ho spento pure il telefono, potete capire quanto interesse per il mercato».