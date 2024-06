ORLANDO A RFV, Kean ha tutto per diventare un idolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto a "Palla al centro" a Radio FirenzeViola per parlare dell'arrivo di Kean alla Fiorentina: "Se Kean comincia a fare il giocatore come sa fare a Firenze diventa un idolo. Ha tutto per fare la prima punta, ha forza fisica per fare reparto da solo e tecnicamente è interessante, ha lo spunto. Ha fatto vedere poco ma potenzialmente è tanto".

Nico-Kean-Zaniolo trio ideale o problematico? La Fiorentina è una grande subito dietro alle due o tre big e se uno in queste squadre non riesce ad esprimersi può finire alla Fiorentina, all'Atalanta o alla Lazio per rilanciarsi. Anche Zaniolo... Ad un certo punto si cresce e si mette la testa a posto. Andando a vedere la sua qualità, io Zaniolo lo vorrei. Magari giocare con quei tre".

Anche per Sottil ultima chiamata? "Ha bisogna della linea come punto di riferimento, ma se l'allenatore riesce a cambiarne le caratteristiche lavorando sulle sue potenzialità bene. Palladino da quello che ha detto sembra puntarci. Certo ci aspettiamo un Sottil che abbia continuità nell'essere decisivo"

Polemiche al primo errore su Kean? "In Italia non c'è pazienza ma se hai un giocatore come Kean hai uno che dà tanto in termini di impegno e corsa può piacere ai tifosi. Se gira tutto come deve girare è un uomo da 15 giorni, altrimenti dobbiamo avere la pazienza di aspettare visto che abbiamo aspettato tanti giocatori"