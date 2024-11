ORLANDO A RFV, Gud tornerà al posto di Beltran

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro": "Dodo si meritava la nazionale perché ha fatto una prima parte di stagione entusiasmante. È migliorato tanto anche in fase difensiva e se lo merita di cuore: sono felicissimo per lui. Questa Fiorentina quando si difende bassa fa molto bene ma anche perché Comuzzo e Ranieri stanno facendo qualcosa di incredibile. Quando le partite sono difficili anche Gosens fa sempre bene. Bravo Palladino che è passato a 4 in difesa e ci ha fatto godere come poche altre volte".

Stupisce la mentalità di questa squadra.

"Io avevo molta paura dell'Hellas e infatti la partita è stata difficile, ci ha dovuto pensare Kean a risolverla con giocate incredibili. Ma proprio perché è stata difficile, è stata una vittoria ancora più importante che fa capire come questa squadra ci creda. Viene da tre grandi vittorie con Genoa, Torino e Verona".

Eppure manca Gudmundsson...

"Con grande dispiacere da parte mia, credo che prenderà il posto di Beltran perché non andrà a toccare Colpani o Sottil. Dispiace perché Beltran fa un grande lavoro anche in pressing, piano piano sta crescendo. Però secondo me il ruolo di Gudmundsson è quello, vede meglio la porta e mi sembra che ci sia grande intesa con Kean".

