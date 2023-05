ORLANDO A RFV, Castrovilli titolare a prescindere

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, ex viola, ha parlato direttamente dagli studi di Radio FirenzeViola, durante Palla Al Centro:"Io come presidente ho avuto Vittorio Cecchi Gori, che mi ricordo era una persona fantastica, si dimostrava sempre presente per la squadra. Veniva in stanza e diceva ironicamente a noi giocatori che se c'era bisogno sarebbe sceso in campo con noi, lui che si definiva un buon centrocampista".

Come le è sembrata la tifoseria del Basilea? "E' una tifoseria molto calda oltre che numerosa, basta vedere come si sono presentati nel settore ospiti dello Stadio Franchi".

Se fosse l'allenatore, come gestirebbe una partita come quella di stasera? "Tenendo conto dell'abolizione della regola del gol in trasferta, io una partita del genere la gestirei con una certa tranquillità e lucidità; il gol può arrivare anche nel secondo tempo, ovviamente immagino che un allenatore come Italiano non seguirà molto questa politica, e cercherà di mettere in campo una Fiorentina molto offensiva fin dall'inizio".

Quale è uno dei punti forti del Basilea? "Il Basilea è una squadra molto forte nel fare scouting, in questi ultimi anni ha sfornato una quantità notevole di giocatori che poi hanno spiccato il volo andando a giocare in squadre importanti. Un esempio è il fuoriclasse francese Andy Diouf".

Come schiererebbe la formazione di stasera? "Penso che come coppia di centrali difensivi, sia meglio schierare Igor e Milenkovic, perché si completano di più. C'è da dire che Quarta ha la grande qualità di staccarsi dalla zona di difesa, fungendo addirittura da regista sotto un certo senso; proprio per questo penso che Italiano preferirà l'argentino a completare la coppia di centrali difensivi insieme a Milenkovic. Come coppia di esterni metterei da una parte Brekalo, che mi piace molto come giocatore, ha delle grandi qualità; dall'altra parte schiererei Gonzalez, che anche se non è in uno dei suoi periodi migliori, è il giocatore più talentuoso che abbiamo, e in queste partite talenti del genere possono essere molto determinanti. Se la Fiorentina dovesse riuscire a sbloccarla subito, anche la presenza di un giocatore come Kouame può essere utile per attaccare gli spazi in velocità; un altro giocatore che può essere determinante, a partita in corso, è Alfred Duncan".

Cosa pensa di Castrovilli? "Secondo me è un giocatore con grande talento, che a partire dalla zona di centrocampo può occupare tutti i ruoli. E' un giocatore che sa vedere bene la porta, proprio per questo penso che debba essere a prescindere un titolare di questa squadra. Ovviamente nella formazione serve equilibrio, però la presenza di giocatori come Castrovilli e Bonaventura può far fronte nel modo corretto anche a quella che è una carenza di equilibrio dovuta al fatto che terzini come Dodo e Biraghi tendono a spingersi troppo in avanti. Giocatori come Castrovilli se li tieni alti, così da poter sfruttare gli inserimenti, possono diventare molto pericolosi e incisivi".