ORLANDO A RFV, Arthur può essere il nuovo Torreira

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

Nel corso del pomeriggio di Palla al Centro l'ex viola Massimo Orlando ha elogiato il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Avere un allenatore come Italiano è un valore aggiunto per tutti, anche per i calciatori. Nella Fiorentina chiunque entra sempre il suo, sembra che ci siano due squadre alla stessa altezza. E questo è merito di un allenatore che sta facendo un lavoro pazzesco con una rosa che secondo me è inferiore a questa classifica. Adesso la Fiorentina può giocarsela con tutti, anche nell'immediato futuro con Lazio e Juventus. Ora la squadra di Italiano ha uno stato di forma atletico che è perfetto anche per le richieste fisiche dell'allenatore. Se non sei al massimo a livello psicofisico non fai una partita come quella di Napoli.

In più mi sembra che Italiano abbia anche cambiato qualcosa a livello di letture difensive. La linea dietro non sta sempre altissima e delle volte si abbassa, come negli ultimi minuti di Napoli. Poi l'ultimo dettaglio, non da poco, è che adesso c'è un giocatore simile a Torreira, come Arthur. Mi sembra sia tornata la prima Fiorentina di Italiano".

Senza i problemi fisici di Dodò e Biraghi, secondo lei avremmo visto con questa continuità Kayode e Parisi?

"Parisi secondo me è stato comprato per fare il titolare o comunque un'alternativa alla pari del capitano. Kayode non so sinceramente, ma questi problemi fisici delle volte aprono le porte anche a nuovi protagonisti".