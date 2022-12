ORLANDO A RFV, Acquisti in attacco? Interverrei in difesa

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, quest'oggi è stato ospite a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro" e ha parlato di alcune tematiche fondamentali in casa Viola. Queste le sue parole: "Maleh è stato sfruttato molto, ma non sembra esserci spazio per lui, e se va a giocare altrove ritengo sia meglio per lui e per tutti: se non hai spazio devi andare a giocare. Quando Italiano lo ha utilizzato ad inizio stagione era nella Fiorentina "brutta", magari se entrasse ora si calerebbe bene nel contesto. Sicuramente però il nuovo modulo non lo aiuta".

Su Zurkowski: "Anche per Zurkowski non c'è feeling con l'allenatore. Lui è un giocatore importante, lo ha già dimostrato, ma qui non riesce ad esprimersi. Per rilanciarsi probabilmente tornerà ad Empoli, lì ha fatto bene e si troverebbe a suo agio".

Prosegue: "La Fiorentina vista nelle ultime uscite è una squadra che sta bene, può vincere contro chiunque. Sulla carta ci sono partite più abbordabili e se accorci la classifica puoi ancora puntare all'Europa. Altrimenti puoi pensare alla Conference, ma in ogni caso sono fiducioso. Lo scorso anno l'Atalanta ha mollato, ci sono 23 partite: la Viola ce la può fare".

Sul mercato: "Non credo che la Fiorentina abbia un problema a centrocampo, anche sotto l'aspetto qualitativo. Vorrei che la società intervenisse dietro, in difesa. Se Venuti dovesse partire un terzino andrebbe preso. Attacco? Neanche lì vedo problemi".

Sui portieri: "Non credo che Gollini abbia tutto questo mercato, dunque ci sta che si debba arrivare a giugno con Terracciano primo e l'ex Tottenham secondo".