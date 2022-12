ORLANDO A FV, Jovic-Cabral sfruttino il momento

Per commentare al meglio le tematiche più attuali in casa Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l’ex calciatore viola Massimo Orlando.

Orlando, cosa ci hanno raccontato le amichevoli invernali?

“La cosa positiva è che la squadra ha ricominciato da dove aveva finito, giocando bene e trovando la via del gol con grande facilità. Mi sembra che i ragazzi di Italiano stiano bene, poi le amichevoli vanno prese per quello che sono, ad esempio il Napoli ha perso 4-1 in casa e francamente non so quando riaccadrà… Detto questo, io vedo una Fiorentina pronta per la ripartenza e che può recuperare parecchie posizioni”.

In attacco Jovic e Cabral possono bastare?

“Di sicuro la squadra ora gioca meglio e dovrebbero beneficiarne anche loro, il problema è che non stanno facendo gol. Se io fossi nella società andrei a cercare una punta. Però la domanda è: chi trovi? Non è facile, dunque si andrà avanti con loro due, sperando che si sblocchino e che appunto possano beneficiare del buono stato di forma dei loro compagni”.

Quale può essere l’obiettivo concreto della stagione?

“Non trascurerei la classifica. Nel senso che tutti dicono che è difficile, ma se i viola giocano così vedo una possibile rimonta. Per farvi capire, a ridosso di quelle che vanno in Europa. Però l’obiettivo più grosso deve essere la Conference League: la Fiorentina ha la squadra per poter andare avanti in Europa. Ma, appunto, non disdegno il campionato”.