ORLANDINI A RFV, Proposi Sartori: mi tolsero il biglietto

L'ex viola, Andrea Orlandini, a Radio FirenzeViola durante "I Conti delle Sette" è tornato a parlare di quando propose alla Fiorentina l'attuale direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori: "Pensavo che la Fiorentina volesse cambiare, visto che prima dell'arrivo di Commisso non si era in una bella situazione. E poi ero dell'idea che Pradè avesse fatto il suo tempo, tant'è che a Roma all'inizio faceva il segretario e non era neanche un direttore sportivo".

Come andò quando fece il nome di Sartori?

"Lui mi disse che a Firenze sarebbe venuto di corsa. Allora chiamai Barone, il quale mi rispose che invece voleva fare lui il d.s. insieme a Pradè. Non avevo rapporto col d.g. viola e di certo non ce l'ho adesso: mi hanno anche tolto il biglietto per andare allo stadio proprio per quell'episodio di Sartori. Io ho alle spalle 150 presenze con la Fiorentina, non ho mica fatto l’imbianchino. Ho portato fior di campioni a Firenze, se poi Baretti mi avesse comprato Romario... Pensavano fosse un poco "pazzerellino", ma era un giocatore di calcio"

Un suo ricordo di Beckenbauer?

"Era un fuoriclasse, era uno dei mostri sacri del calcio insieme a Cruijff, Pelè... Giocai un'amichevole in Nazionale contro la Germania a Roma e se non sbaglio c'era anche lui".