ORDINE A RFV, Incantato dai viola. Pioli? Mai così dura

Fonte: dall'inviato a Milanello Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Il noto giornalista che segue il Milan Franco Ordine è stato intercettato in esclusiva da Firenzeviola.it a Milanello, dopo la conferenza di Pioli. Queste le sue parole sulla partita di domani: "Sia per il Milan che per Pioli la sfida di San Siro conta come forse mai prima d'ora. Non c'è stato mai un periodo così lungo senza vittorie, quindi è la curva a gomito più complicata da quando il tecnico è a Milanello. A me piace molto come gioca la Fiorentina di Italiano che secondo me sta pagando il fatto di giocare giovedì e domenica. Alcune squadre, come anche l'Atalanta, spesso giocano il lunedì e questa cosa pesa. Il calendario conta eccome. L'unica cosa è che la Fiorentina non ha ancora trovato il contributo giusto da parte dei nuovi arrivati dal mercato scorso. Io sono rimasto incantato dalla partita fatta a Napoli e queste cose non si possono dimenticare".

Di Jovic cosa pensa?

"Bisognerebbe conoscere bene il personaggio ma mi pare abbia qualche familiarità con Rebic (ride, ndr). Però non credo sia indolenza perché qua si gioca tutto. Il suo problema è che ha fatto poco nelle stagioni precedenti e si porta dietro questo peso e questa angoscia. Quello gli procura poca sicurezza".

La storia di Camarda?

"Una bella storia, ma l'eccessiva gioventù non va forzata. Rispettiamo i tempi e gli step di crescita di un calciatore".