ONOFRI A FV, Gudmunsson vale anche più di 30mln

Fonte: dall'inviato a Milano, Pietro Lazzerini

Claudio Onofri ha parlato dall'hotel Sheraton di Milano, presente per seguire le ultime ore di mercato. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it: "Gudmunsson sarebbe assolutamente perfetto per Italiano ma io, tifando Genoa, spero rimanga. Quando arrivò aveva qualche problema nel segnare e dopo i dribbling ma ora è migliorato tanto anche fisicamente e secondo me è un giocatore sottovalutato. Molto bravo il Genoa a pescarlo dall'Olanda, è normale che una squadra come la Fiorentina sia interessata a lui. Il Genoa perderebbe tanta roba".

Dove può giocare?

"Dappertutto: i numeri alla lavagna non contano, lui può stare in qualsiasi ruolo perché ha la capacità di esporsi in tutte le parti del campo, anche quando la palla ce l'hanno gli altri. È veramente duttile e questo lo pone giustamente al centro dei riflettori. Per me è stata una sorpresa perché mi piaceva ma non pensavo sarebbe arrivato a questi livelli".

Vale 25 milioni?

"Sono argomenti molto difficili perché secondo me se parliamo solo di aspetto tecnico, oggi è poco anche 30 milioni per quello che ti dà. Poi bisogna considerare tanti fattori tra cui l'età e il passato".

Con lui e Belotti la Fiorentina può puntare alla Champions?

"Belotti lo seguo fin dai tempi dell'Albinoleffe e ci tengo ma onestamente negli ultimi anni l'ho visto un po' in calo nel modo di muoversi. Bisognerà vedere come approccerà a questa nuova avventura ma non è più il Belotti che conoscevamo".