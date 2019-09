OHRSTROM, Commisso uno sincero. Vuole fare...

EX VIOLA DE SILVESTRI, PRESTO SARÀ FORMALIZZATO IL RINNOVO Il contratto di Lorenzo De Silvestri scadrà il prossimo giugno, quindi tra circa nove mesi, ma il Torino ha intenzione di rinnovarglielo al più presto. Già da diversi mesi sono in atto discorsi di questo tipo, visto che la società si fida... Il contratto di Lorenzo De Silvestri scadrà il prossimo giugno, quindi tra circa nove mesi, ma il Torino ha intenzione di rinnovarglielo al più presto. Già da diversi mesi sono in atto discorsi di questo tipo, visto che la società si fida... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 8 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi