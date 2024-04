OBIETTIVI, Il Napoli fa sul serio per Nicolò Zaniolo

FirenzeViola.it

Nicolò Zaniolo punta a tornare in Serie A e su di lui sarebbero forti Napoli e Fiorentina. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sente ormai un ex del Galatasaray e difficilmente proseguirà la propria avventura a Istanbul una volta tornato in Turchia dopo la sfortunata parentesi inglese all’Aston Villa. L’ex Roma ha voglia di tornare in Italia e, come detto, viola e partenopei cercano il colpo.

Secondo la Rosea il Napoli al momento è in vantaggio, con Manna garante dell’affare, ma per strapparlo alla corte dei turchi serviranno circa 20 milioni di euro e garantire al ragazzo un ingaggio adeguato ai 2,7 milioni che percepisce attualmente.