NZOLA, Rifiuterà la C. D’Africa per restare a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante la convocazione ricevuta per la Coppa d’Africa, che si disputerà in Costa d’Avorio nei prossimi mesi di gennaio e febbraio, M’Bala Nzola vuole rimanere a Firenze. L’attaccante angolano, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, e quanto anticipato anche ieri da FirenzeViola.it, preferisce infatti restare in viola per giocarsi le sue occasioni e dare un contributo alla squadra in una fase della stagione che sarà ricca di impegni tra campionato e Supercoppa Italiana.

Presto la decisione definitiva dell'attaccante.

Nzola ha già fatto capire le sue intenzioni anche alla società gigliata. La sua priorità oggi è la Fiorentina. Per cui, salvo clamorosi colpi di scena, sarà regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano anche nelle prossime settimane.