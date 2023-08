NZOLA, Riferimento per Italiano, ma dubbi per Genova

© foto di pietro.lazzerini

Ieri è arrivata anche l’ufficialità, ma già era noto dal suo arrivo a Firenze: Lucas Beltran è un nuovo giocatore della Fiorentina. Assieme a lui però c’è anche un altro attaccante, che forse è passato sottotraccia: M’Bala Nzola. I due si potranno alternare, forse anche giocare insieme, ma quel che è certo è che l’angolano è il prototipo di attaccante che vuole Italiano, nel vero senso della parola visto il passato dei due tra Trapani e Spezia.

Nzola ha già iniziato ad avere un contatto diretto in campo con la nuova realtà viola, anche se ancora deve ritrovare la miglior condizione. “Correvo dappertutto, Italiano mi disse: "Se continui a correre non farai tanti gol”. Un consiglio che all’ex attaccante spezzino potrebbe tornare utile in questo inizio di stagione in cui logicamente le gambe girano meno e c’è bisogno principalmente di essere cinici e spietati sotto porta.

A Genova però Nzola, che si candida come riferimento offensivo per questa prima metà di stagione, anche in attesa di Beltran che si dovrà adattare al calcio italiano, difficilmente sarà in campo dal primo minuto e molto probabilmente al suo posto ci sarà Luka Jovic. In ogni caso c'è una buona possibilità di vederlo all'opera a partita in corso.