NZOLA-BELTRAN, Ultime chiamate per svoltare

Come scritto da La Gazzetta dello Sport stasera una vittoria con il Genk darebbe alla Fiorentina almeno la sicura qualificazione ai playoff di Conference League. Ma per vincere bisogna segnare, cosa che in questo momento alla Viola riesce parecchio difficile. Finora la Fiorentina, si sa, è stata tenuta in piedi da Nico Gonzalez e Bonaventura. Se non vanno in buca loro è un problema: poche reti dagli altri esterni e i centravanti che dovevano dare il salto di qualità praticamente a secco in patria e un paio di firme in Europa. Ci immaginiamo la notte di Italiano mentre sfoglia la margherita: Nzola o Beltran? In nome del turnover, è favorito il primo, ma sta vivendo un periodo disastroso.

L’argentino almeno, nonostante quello stop sbagliato davanti a Maignan, ha mostrato almeno di essere più vivo e di farsi trovare in area. Comunque sia, per loro il tempo per il rodaggio è finito. La Fiorentina è stanca di aspettare, Nzola e Beltran hanno poco più di un mese per convincere Italiano.